“Lamentamos los inconvenientes”: Banco Estado se pronuncia frente a los reclamos de clientes por cuentas en $0

Los usuarios indicaron que sus cuentas y a pesar de tener saldos, aparecían con $0, y no se reflejaban los últimos movimientos.

A través de redes sociales, clientes de Banco Estado reportaron este martes problemas en sus cuentas bancarias.

Los usuarios indicaron que sus cuentas y a pesar de tener saldos, aparecían con $0, y no se reflejaban los últimos movimientos.

A raíz de esto, dos parlamentarios se manifestaron, el diputado Héctor Barria y el senador Juan Luis Castro, quienes solicitaron respuestas a la entidad bancaria.





Banco Estado responde por masiva falla

A través de sus redes sociales, la institución indicó: “Estamos recibiendo consultas por diferencias percibidas en los saldos de las cuentas. Nuestros equipos especializados se encuentran trabajando con la máxima prioridad para corregir a la brevedad esta situación“.

“Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar a nuestros clientes. Continuaremos informando oportunamente sobre la evolución de esta situación a través de nuestros canales oficiales”, se agregó.