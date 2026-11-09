Juan Carlos Muñoz es reconocido por revista Time entre los 100 líderes climáticos más influyentes

La última lista publicada por el medio destacó al exministro de Transportes y Telecomunicaciones por su gestión en el avance del transporte público eléctrico.

Juan Carlos Muñoz fue reconocido este lunes por la revista Time en la lista Time100 Clima 2026, por su gestión como ministro de Transportes y Telecomunicaciones en la transición de Chile hacia el transporte público eléctrico.

El exsecretario de Estado y ahora profesor de la Universidad Católica fue destacado junto a otros líderes alrededor del mundo, además de activistas y artistas, como el príncipe William, y los actores Edward Norton y Benedict Cumberbatch.

“Los resultados de su visión, de utilizar el transporte público como un medio para la sostenibilidad municipal, aún se están materializando”, resaltó Time sobre la iniciativa impulsada por Juan Carlos Muñoz.

En ese sentido, la revista recordó que tras los avances en la materia de la administración pasada, Santiago cuenta con 4.400 buses eléctricos y es la única ciudad fuera de China con una flota de esa magnitud.





En entrevista con Time, Muñoz enfatizó en que “un sistema mejor y más limpio también genera apoyo público para las medidas más ambiciosas a medio y largo plazo necesarias para desalentar el uso del automóvil”.

“Modernizar el transporte público no es solo una acción climática, sino que sienta las bases para un cambio duradero en la forma en que las ciudades se mueven”, aseveró.

Consultado por otras iniciativas sobre sostenibilidad que se deberían realzar, Muñoz opinó: “Los residuos reciben una atención política y financiera muy limitada en comparación con la energía o el transporte. La solución es simple y asequible: separar los residuos orgánicos en origen y fomentar el compostaje doméstico y municipal”.