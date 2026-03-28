José Ronsenberg, fundador de Rosen, fallece a los 92 años

Su muerte fue confirmada por la propia empresa a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Durante la jornada de ese sábado se reportó el fallecimiento a los 92 años de José Rosenberg Villarroel, fundador de Rosen y uno de los empresarios con mayor trayectoria en Chile.

Su deceso fue confirmado por la propia compañía mediante un comunicado, donde destacaron el rol del empresario en la creación y expansión de la firma, que comenzó como un emprendimiento familiar en Temuco y con el tiempo se transformó en un holding internacional vinculado a la industria del descanso y mobiliario.





Confirman fallecimiento de José Rosenberg

“Con profundo pesar, Rosen comunica el fallecimiento de su socio fundador José Rosenberg Villarroel, destacado empresario chileno y figura clave en el desarrollo de la industria del descanso en América Latina”, señaló la empresa, agregando que su legado “impactó a generaciones“.

En la misma línea, la entidad señaló que “a lo largo de su trayectoria, don José destacó no solo por su visión empresarial, sino también por su cercanía, su energía inagotable“.