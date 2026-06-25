Informó el motivo y se retiró: Revelan llamativo momento en que abogado deja defensa de imputado en muerte de niño de 12 años

Se dio a conocer un llamativo hecho que ocurrió durante las casi tres horas que duró la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Este jueves por la mañana se confirmó la detención de un sexto involucrado en la fatal encerrona ocurrida en San Bernardo y donde perdió la vida un niño de 12 años.

Se conoció que este sujeto tiene 18 años y se entregó a carabineros. Horas antes, se había confirmado la detención de un quinto individuo de 23 años tras un operativo policial.

Estos dos nuevos detenidos serán formalizados durante esta jornada, tal como sucedió con los otros cuatro detenidos, donde los dos adultos quedaron en prisión preventiva y los dos menores de 17 años en internación provisoria durante los 120 días que durará la investigación.





Abogado deja la defensa de imputado

Un llamativo hecho se produjo durante las casi tres horas que duró la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Ahí, el abogado de uno de los imputados menores de edad, el cual se estaba presentando para informar a quien iba a representar, le llegó una notificación donde se le indicaba que estaba suspendido por 15 días.

Por este motivo, el defensor informó esta situación al juez en medio de la audiencia y se retiró del lugar.