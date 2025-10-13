 Indagan hallazgo de material de explotación sexual infantil en computador fiscal del Biobío - Chilevisión
13/10/2025 17:42

Indagan hallazgo de material de explotación sexual infantil en computador fiscal del Biobío

Una funcionaria que retomaba sus labores denunció el hallazgo de lo que sería material audiovisual de explotación sexual infantil en el computador asignado.

La Policía de Investigaciones incautó este lunes un computador desde la oficina del Servicio de Vievienda y Urbanismo (Serviu) de la región del Biobío ante la denuncia del hallazgo de material de explotación sexual infantil. 

La denuncia fue realizada por una funcionara que había sido recientemente reubicada en las instalaciones del organismo regional, momento en que se percató de una carpeta en cuyo interior encontró el material audiovisual denunciado. 

El subprefecto Rodrigo Enríquez, jefe de la Brisex, indicó que "la especie incautada será sometida a pericias con la finalidad de acreditar o desacreditar los hechos denunciados”, consignó Radio Bío Bío. 

El funcionario policial sumó que todos los antecedentes que sean recopilados serán informados oportunamente al Ministerio Público, que lidera la invetsigación. 

