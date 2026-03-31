Escolares lanzaron bomba molotov en Liceo Lastarria: Bellolio apuntó a “grupo de extrema izquierda”

Según los primeros antecedentes, tres supuestos estudiantes incendiaron un basurero en el patio y lanzaron una bomba molotov contra la infraestructura del establecimiento.

Durante la mañana de este martes se reportaron incidentes al interior del Liceo Victorino Lastarria en Providencia.

De acuerdo a las imágenes que se han obtenido del recinto, un grupo de escolares prendió fuego a diversos elementos.





Según los primeros antecedentes, tres sujetos encapuchados encendieron un basurero en el patio y lanzaron una bomba molotov contra la infraestructura del recinto, específicamente al sector de inspectoría.

Por esta razón, Bomberos se trasladó al establecimiento y se suspendió el tránsito temporalmente en avenida Providencia al oriente desde Huelén.

Alcalde Bellolio apuntó a “grupo de extrema izquierda”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, calificó este hecho como un “acto delictual” y lo atribuyó a un “grupo de extrema izquierda anarquista que pretende justificar su violencia para sus ideas políticas”.

En tanto, desde Carabineros confirmaron que hay un profesor lesionado por manipulación de extintor.