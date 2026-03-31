Programas Programación Señal en vivo
/

Escolares lanzaron bomba molotov en Liceo Lastarria: Bellolio apuntó a “grupo de extrema izquierda”

Según los primeros antecedentes, tres supuestos estudiantes incendiaron un basurero en el patio y lanzaron una bomba molotov contra la infraestructura del establecimiento.

Cristobal Galleguillos
Por Cristobal Galleguillos

Periodista Digital

Durante la mañana de este martes se reportaron incidentes al interior del Liceo Victorino Lastarria en Providencia.

De acuerdo a las imágenes que se han obtenido del recinto, un grupo de escolares prendió fuego a diversos elementos.

Según los primeros antecedentes, tres sujetos encapuchados encendieron un basurero en el patio y lanzaron una bomba molotov contra la infraestructura del recinto, específicamente al sector de inspectoría.

Por esta razón, Bomberos se trasladó al establecimiento y se suspendió el tránsito temporalmente en avenida Providencia al oriente desde Huelén.

Alcalde Bellolio apuntó a “grupo de extrema izquierda”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, calificó este hecho como un “acto delictual” y lo atribuyó a un “grupo de extrema izquierda anarquista que pretende justificar su violencia para sus ideas políticas”.

En tanto, desde Carabineros confirmaron que hay un profesor lesionado por manipulación de extintor.

Seguir en Seguir en