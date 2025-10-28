Impacto en Iquique: Recién nacido fue abandonado en terminal de buses - Chilevisión

Un menor fue encontrado con vida tras ser abandonado en el Terminal Rodoviario de dicha ciudad.

Este martes, un recién nacido fue abandonado en el Terminal Rodoviario de Iquique, región de Tarapacá.

El medio local Vilas Radio informó que personal paramédico del Hospital Regional de la ciudad acudió al lugar, donde se confirmó que el bebé se encuentra con vida.

Además, el citado medio informó que se esperan las órdenes del fiscal de turno para continuar con las diligencias correspondoentes y procedimiento investigativo.

Noticia en desarrollo...