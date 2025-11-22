Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial - Chilevisión

La mañana de este sábado se reportó un incendio de gran magnitud en una tienda de neumáticos y llantas en la comuna de San Miguel. Una densa columna de humo se elevó desde el local “El Rey del Neumático”, ubicado cerca de la intersección de Departamental con la Ruta 5. Víctor Orellana, exsubdirector de Onemi (actual Senapred), aseguró que los gases tóxicos que emana el incendio, tales como monóxido, dióxido de carbono, óxido de azufre, metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, etc; "quedan impregnados en las calles, (por lo que) dentro de varios días hay que proceder a una limpieza de las calles y de las fachadas, porque de alguna forma todo ese material que queda ahí impregnado puede volver a transitar de otra forma". Por lo mismo, se recomendó evitar la actividad física al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, colocar paños húmedos en los accesos y utilizar mascarillas mientras persistan los efectos del humo.