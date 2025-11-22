 Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial - Chilevisión
Minuto a minuto
“Salir y volver a entrar”: Viralizan diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial Incendio en local de neumáticos en San Miguel: Enorme nube tóxica genera preocupación en el sector Incendio químico en La Pintana movilizó a Bomberos: Emergencia fue controlada en menos de una hora Deportista chileno de 19 años lleva dos semanas detenido en Estados Unidos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
22/11/2025 09:47

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

La mañana de este sábado se reportó un incendio de gran magnitud en una tienda de neumáticos y llantas en la comuna de San Miguel. Una densa columna de humo se elevó desde el local “El Rey del Neumático”, ubicado cerca de la intersección de Departamental con la Ruta 5. Víctor Orellana, exsubdirector de Onemi (actual Senapred), aseguró que los gases tóxicos que emana el incendio, tales como monóxido, dióxido de carbono, óxido de azufre, metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, etc; "quedan impregnados en las calles, (por lo que) dentro de varios días hay que proceder a una limpieza de las calles y de las fachadas, porque de alguna forma todo ese material que queda ahí impregnado puede volver a transitar de otra forma". Por lo mismo, se recomendó evitar la actividad física al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, colocar paños húmedos en los accesos y utilizar mascarillas mientras persistan los efectos del humo.

Lo más visto

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

Una densa nube tóxica se generó tras el incendio en una tienda de neumáticos en San Miguel, por lo que autoridades y expertos emitieron recomendaciones para evitar riesgos a la salud ante la presencia de gases y residuos contaminantes en el aire.

22/11/2025

Yuyuniz Navas rompe el silencio por vinculación con crimen de La Reina: “Me encontraba de visita...”

La intérprete fue tajante y señaló no estar "implicada en los hechos" y que la razón de su presencia ahí sería una visita a "una persona de confianza".

21/11/2025

El duro diagnóstico que sorprendió a Daniela Nicolás: “Una enfermedad neurológica”

La modelo contó en redes sociales que la enfermedad "es una condición descubierta hace pocos años a nivel mundial", motivo por el que "he estado un poquito desaparecida y quería contarles por qué".

21/11/2025

“¡Justicia por Chile!”: Derrota de Inna Moll en Miss Universo 2025 desató furia de chilenos en redes

La modelo de 28 quedó en el Top 12 del Miss Universo, lo que no dejó satisfecho a los seguidores de la competencia, quienes se desquitaron en redes sociales.

21/11/2025
Publicidad