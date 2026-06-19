Historia de niño emocionó a Contigo en la Mañana: Terminó en millonaria recaudación y lágrimas de animadores

La familia de Federico, niño de 2 años que necesita una compleja cirugía en México, se acercó al matinal de Chilevisión para pedir ayuda. “Acabamos de revisar la cuenta y hay $22 millones”, dijo la abuela del menor.

Un emocionante momento se vivió este viernes en Contigo en la Mañana, cuando la familia de Federico, un niño de dos años que necesita una compleja cirugía en México, logró reunir en tiempo récord los $12 millones que le faltaban para costear el tratamiento.

La madre y la abuela del menor llegaron al matinal para pedir ayuda y explicar que ya habían conseguido 38 de los $50 millones necesarios gracias a rifas, bingos y donaciones. Sin embargo, mientras se desarrollaba la entrevista, los aportes comenzaron a multiplicarse.

La emoción estalló cuando la abuela del pequeño revisó la cuenta y confirmó que la meta había sido superada. “Espérate, es que acabamos de ver el celular…”, alcanzó a decir la mujer, para luego romper en llanto ante las cámaras.





“Justo ayer mi hija subió una historia de los demonios que ha tenido que enfrentar mi nieto a su corta edad. No es justo, Fede vino a este mundo a enseñarnos muchas cosas, a abrir los corazones y ver la solidaridad de la gente. Acabamos de revisar la cuenta y hay $22 millones”, anunció entre lágrimas.

“Vamos a poder viajar tranquilas, vamos a poder arrendar un lugar lindo y cómodo para estar con Fede. Y esto no termina acá, porque después de la cirugía necesitará cuidados y tratamientos médicos”, agregó visiblemente emocionada.

Por su parte, la madre de Federico agradeció el apoyo recibido y aseguró que ahora podrá darle a su hijo la oportunidad de someterse a la cirugía que busca mejorar su calidad de vida.

La emoción de Andrea Arístegui y Eduardo de la Iglesia

Tras recaudar el millonario monto, Andrea Arístegui, animadora de Contigo en la Mañana, no pudo dejar pasar su emoción por este logro. “Somos una comunidad, la gente nos acompaña, se informa, se enoja y se alegra con nosotros cuando pasan cosas como estas”, afirmó.

“Agradecemos a quienes fueron capaces de sensibilizarse y hacer una transferencia (…) Cómo no vamos a querer que un niñito de 2 años tenga una calidad de vida como cualquier otro y tener una vida más fácil de la que le ha tocado hasta ahora”, agregó.

Con la voz entrecortada, la periodista agradeció especialmente el rol de la abuela de Federico. “Me alegro tanto por esa abuela, porque sabemos cómo ha sido para ti este proceso”, señaló.

Por su parte, Eduardo de la Iglesia sostuvo: “Seguimos siendo un país que no ha perdido su alma, su humanidad, su capacidad de empatizar. A veces está medio invisibilizado, pero son muchos más los buenos”.

Al cierre del despacho, la recaudación ya alcanzaba los $29 millones , más del doble de lo que la familia necesitaba reunir.