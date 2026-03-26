Hermanos Antihuén son condenados a presidio perpetuo calificado por triple crimen de carabineros en Cañete

Esta sentencia es en contra de Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, además de Nicolás Rivas Paillao.

Este jueves se conoció que a presidio perpetuo calificado fueron sentenciados los condenados como autores del triple homicidio de carabineros en Cañete en abril de 2024.

Esta sentencia es en contra de los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, además de Nicolás Rivas Paillao.





Todos estos sujetos fueron encontrados culpables de la emboscada y crimen a los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, quienes controlaban el cumplimiento de una medida cautelar en un domicilio rural de la comuna de Cañete y fueron acribillados.

El presidio perpetuo calificado se aplica en Chile para los delitos extremadamente graves, implicando la privación de libertad de por vida y donde él o los condenados en este caso no pueden optar a libertad condicional hasta cumplir 40 años de prisión efectiva.