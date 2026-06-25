Hay restricción vehicular: Decretan alerta ambiental para la Región Metropolitana este jueves

La medida se implementó debido a las malas condiciones de ventilación y alta acumulación de contaminantes.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este jueves 25 de junio.

La medida se implementó tras la recomendación de la Seremi del Medio Ambiente debido a las malas condiciones de ventilación y alta acumulación de contaminantes en la zona.





Decretan alerta ambiental en la Región Metropolitana

Al respecto, se aplican una serie de restricciones y fiscalizaciones, entre ellas la prohibición de utilizar calefactores a leña o cualquier método de calefacción derivado de la madera, excepto los pellets.

No se suspenderán las clases de educación física ni las actividades al aire libre, pero sí se recomienda adaptar el ejercicio a uno que requiera menos consumo de oxígeno y bajo techo.

Por otra parte, se intensificará el lavado y aspirado de calles, mientras que la restricción vehicular se mantiene vigente para los siguientes dígitos:

Automóviles con sello verde – Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto: Restricción para los vehículos con patentes terminadas en 4 y 5.

Automóviles sin sello verde – Para el interior del anillo Américo Vespucio: Afecta a los dígitos 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9.

En el caso de la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto: La restricción corre para los dígitos 8-9-0-1.

Motocicletas – En la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto: Patentes terminadas en los dígitos 4 y 5.

Finalmente, transportes de carga, incluidas las camionetas que no cuenten con sello verde y dentro del anillo Américo Vespucio, no podrán circular si tienen los dígitos 8-9-0-1.