Grave accidente de bus del Sistema Red deja un fallecido en Pudahuel

Varias personas terminaron lesionadas y el tránsito en el lugar se encuentra restringido.

Un fatal accidente ocurrió durante esta mañana del martes 7 de abril en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

Una persona falleció y otras resultaron lesionadas debido al accidente que involucró a un bus del Sistema Red del transporte público capitalino.





A través de redes sociales, Transporte Informa indicó que existe restricción de tránsito en Camino San Pablo Antiguo, entre enlace Las Mercedes y Ruta 68 hacia Santiago, sector cercano a Cementerio Parque Canaan.

Actualizamos (10:13). Restricción de tránsito en Camino San Pablo Antiguo, entre enlace Las Mercedes y #Ruta68 hacia Santiago, sector cercano a Cementerio Parque Canaan en #Pudahuel; debido a grave accidente con varias personas lesionadas. Opte alternativa pic.twitter.com/cFuplT1yA2 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) April 7, 2026

Personal de Carabineros y el SAMU se encuentra en el lugar para prestar asistencia a los heridos producto de la colisión.