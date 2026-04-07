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Grave accidente de bus del Sistema Red deja un fallecido en Pudahuel

Varias personas terminaron lesionadas y el tránsito en el lugar se encuentra restringido.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un fatal accidente ocurrió durante esta mañana del martes 7 de abril en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

Una persona falleció y otras resultaron lesionadas debido al accidente que involucró a un bus del Sistema Red del transporte público capitalino.

A través de redes sociales, Transporte Informa indicó que existe restricción de tránsito en Camino San Pablo Antiguo, entre enlace Las Mercedes y Ruta 68 hacia Santiago, sector cercano a Cementerio Parque Canaan. 

Personal de Carabineros y el SAMU se encuentra en el lugar para prestar asistencia a los heridos producto de la colisión.

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