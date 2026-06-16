Gobierno respaldó a jefa de gabinete del pdte. Kast por subsidio: “Está dentro del marco de la ley”

Claudio Alvarado, ministro del Interior y vocero de Gobierno, salió al paso de los antecedentes revelados sobre Catalina Ugarte, quien en 2009 obtuvo un beneficio habitacional junto a sus hermanos pese a su vínculo con millonario patrimonio.

El gobierno salió este martes en defensa de Catalina Ugarte, jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast, luego de que una investigación periodística cuestionara la obtención de un subsidio habitacional estatal recibido en 2009 junto a tres de sus hermanos.

El reportaje, publicado por Fast Check, sostiene que los beneficiarios habrían accedido al aporte pese a que uno de los requisitos era no poseer propiedades ni formar parte de grupos familiares con bienes raíces.

Frente a los cuestionamientos, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que el beneficio fue otorgado conforme a la normativa vigente.

“La información que nosotros tenemos es que el subsidio, que hace 20 años durante el gobierno de la presidenta Bachelet se entregó a la hoy día jefa de gabinete del presidente de la República, está con todos los requisitos legales cumplidos”, afirmó Pavez.

En la misma línea, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que se trató de un programa de renovación urbana que no estaba orientado a la focalización social.

Según explicó, para acceder al beneficio era necesario no tener viviendas inscritas previamente a nombre del postulante y acreditar ahorros previos. “Se cumplieron ambos requisitos, por lo tanto, está todo dentro del marco de la ley”, señaló.





La polémica de jefa de gabinete del pdte. Kast

La controversia surgió luego de que Fast Check revelara que Catalina Ugarte y tres de sus hermanos utilizaron subsidios estatales para financiar la compra de departamentos en Santiago, inmuebles de los cuales aún figuran como propietarios.

El reportaje agrega que, al momento de recibir el beneficio, los hermanos participaban en una inmobiliaria familiar que mantenía la propiedad de al menos 99 terrenos en la comuna de Lampa.

Además, la madre de los beneficiarios era dueña de una vivienda en Las Condes, domicilio que aparecía asociado al grupo familiar en distintos registros públicos.

Tras la publicación de los antecedentes, desde el Frente Amplio anunciaron que oficiarán al Servicio de Impuestos Internos (SII) y remitirán los antecedentes a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para que se determine si existieron irregularidades en la obtención de los subsidios.