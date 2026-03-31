Gobierno despidió a las principales jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda: “Responden a mejoras en la gestión”

Junto con ello, también se despidió a los coordinadores de Archivo e Investigación Documental, Búsqueda y Trayectorias y Administración Judicial en la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Este martes, el gobierno del presidente José Antonio Kast despidió a las tres principales jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El despido es anticipado y se hará efectivo a partir de este miércoles 1 de abril. El documento fue firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.





Los detalles detrás de los despidos

“Hoy fueron desvinculados tres funcionarios de exclusiva confianza, quienes no presentaron sus renuncias el día 10 de marzo, como sí lo hicieron otros funcionarios en esa calidad”, señaló el gobierno a través de un comunicado.

En esa misma línea, agregaron: “Los cambios se realizaron tras haber socializado el tema con la Asociación Funcionarios de Derechos Humanos, a quienes se les informó de los ajustes al funcionamiento del Programa”.

“La Subsecretaría ratifica que seguirá adelante con su política de continuidad en materia de derechos humanos, particularmente con el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos”, detallaron.

Respecto de las razones por las cuales se despidió a estas personas, argumentaron: “Los ajustes responden a mejoras en la gestión y en el uso de recursos públicos”.

“La Subsecretaría de Derechos Humanos reitera que los cambios se han realizado bajo estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de las funciones, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida”, indicaron.

Finalmente, según indicó Radio Bio Bio, también se despidió a Tamara Lagos, coordinadora del área de Archivo e Investigación Documental; Magdalena Garcés, coordinadora del área de Búsqueda y Trayectorias; y Marcelo Orellana, coordinador de administración judicial en la Subsecretaría de Derechos Humanos.