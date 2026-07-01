Gobierno alista reforma a ley penal adolescente: Menores de 16 a 18 años serían juzgados como adultos

La propuesta, adelantada por el ministro Fernando Rabat, busca endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en hechos de alta connotación delictual.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció una serie de indicaciones al proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, entre las que destaca un mecanismo que permitirá que personas de entre 16 y 18 años sean juzgadas bajo las reglas de la justicia penal adulta.

La propuesta fue detallada por el secretario de Estado durante una entrevista en Radio Pauta, donde explicó que la iniciativa busca endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en hechos de alta connotación delictual.

Según explicó Rabat, la reforma incorporará una audiencia preliminar en la que un juez de garantía determinará si un adolescente de entre 16 y 18 años debe ser procesado conforme a las normas aplicables a los adultos .

“Vamos a establecer un procedimiento que hoy día existe en Estados Unidos y en Europa, en virtud del cual el juez de garantía va a establecer si el joven entre 16 y 18 años va a ser juzgado y eventualmente condenado conforme a las reglas de la justicia adulta”, señaló.

No obstante, el ministro precisó que “no está en la carpeta hoy día del gobierno rebajar la responsabilidad penal, sino más bien abordar modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, afirmó.

Aumento de sanciones para adolescentes

Las indicaciones también contemplan aumentar las sanciones para adolescentes de entre 14 y 16 años que participen en delitos graves, como robos con violencia.

Además, el Ejecutivo buscará incorporar por primera vez la reincidencia y la reiteración delictual como circunstancias agravantes dentro del sistema penal adolescente.





Otra de las medidas anunciadas apunta a perseguir con mayor fuerza a las organizaciones criminales que utilizan menores de edad para cometer ilícitos. “Nos parece importante tipificar en forma autónoma ese delito”, indicó.

Rabat también anunció una intervención en los centros de detención juvenil administrados por el Estado. Según explicó, se busca fortalecer el control de visitas y encomiendas mediante una mayor participación de Gendarmería, además de reforzar los programas de reinserción.

“Vamos a hacer una intervención importante en los centros de detención juvenil para que Gendarmería tenga un control mayor”, sostuvo.