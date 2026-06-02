¿Adivinas el monto? Gerente de Fantasilandia reveló cuánto dinero cuesta una montaña rusa

El parque de diversiones está a pocos meses del cambio más importante de su historia, pues trasladará sus instalaciones hasta la comuna de San Bernardo.

El gerente comercial de Fantasilandia, Cristián Ivovich, reveló un curioso dato que sorprenderá a más de alguna persona que haya visitado el parque de diversiones: cuánto cuesta una montaña rusa.

Fue en el podcast Peras y Finanzas donde el profesional dio a conocer cuánto puede costar adquirir una de estas atracciones, junto con explicar los factores que influyen en su precio.

Todo esto, en medio del anunciado cambio que vivirá el recinto los próximos meses, pues mudará sus locaciones hasta la comuna de San Bernardo, lo que ha generado gran expectación entre grandes y chicos.

¿Cuánto cuesta una montaña rusa?

De acuerdo con Ivovich, una montaña rusa nueva fabricada por una empresa de primer nivel puede superar los 30 millones de dólares, es decir, 26 mil 652 millones de pesos chilenos.

“Pero una montaña rusa, si es que tú la quieres comprar hoy en día a un fabricante de primer nivel, debe ir por sobre los 30 millones de dólares”, afirmó, aclarando que el número corresponde solo a la adquisición.

Consultado sobre si el valor obedece solo al costo inicial, sin contemplar la instalación, mantención ni otros desembolsos, el gerente respondió: “Sí, claro”.





Estas cifras incluso pueden ser más altas, como por ejemplo en los parques de Disney: “Deben gastar 100 millones de dólares en lo que es una montaña rusa”, reveló.

“Eso es solo la montaña rusa, porque Disney además pone sobre la montaña rusa el tema de la tematización”, comentó antes de señalar que también hay otras opciones, como montañas rusas de segunda mano.

“Esto es como un mercado como los autos”, explicó, “y efectivamente hay mercados en los cuales está la chatarra y hay otros que efectivamente tiene los autos súper bien cuidado y donde hay montañas rusas de segunda mano que también se venden”.