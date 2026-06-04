Funcionarios del SML anuncian “movilización nacional indefinida” por conflicto salarial

A través de un comunicado, las asociaciones gremiales del Servicio Médico Legal explicaron que la decisión responde a la “incertidumbre” por “la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades de nuestro servicio y el Ministerio de Justicia”.

Las asociaciones gremiales del Servicio Médico Legal (SML), ANFSML y ANFFUSML, informaron este jueves el inicio de una “movilización nacional indefinida” de los funcionarios afectos al sistema de turnos.

A través de un comunicado, explicaron que la decisión responde a la “incertidumbre generada por la eventual aplicación del Dictamen E181874-2025 de la Contraloría General de la República y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades de nuestro servicio y MINJU”, respecto de los efectos que podría tener en las remuneraciones de los trabajadores.

Según detallaron las organizaciones, la preocupación se originaría en la decisión institucional de “no considerar el pago de los promedios históricos percibidos por los funcionarios de los sistemas de turno de Tanatología, levantamiento de fallecidos y Sexología, en los casos de licencia médica, feriado legal y permiso con goce de remuneración”, situación que, aseguran, afecta directamente a 186 funcionarios en todo el país.





Los gremios sostienen que el sistema de turnos cumple una función “permanente, indispensable y estratégica para el funcionamiento de la institución y el cumplimiento de su misión pública”, por lo que solicitaron que se informe el estado de la tramitación presentada ante Contraloría y que “no se aplique ninguna medida que afecte el pago de los promedios, mientras no exista un pronunciamiento definitivo del órgano contralor”.

Asimismo, indicaron que han desarrollado “diversas acciones administrativas, jurídicas y de diálogo” con las autoridades del SML y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para resguardar los derechos de los trabajadores. No obstante, advirtieron que “mientras no existan respuestas concretas y medidas que otorguen certeza a los funcionarios afectados, la movilización se mantendrá vigente y podrá intensificarse”.

Finalmente, realizaron un llamado a las autoridades a actuar con urgencia, resguardando los derechos de los funcionarios y “asegurando la continuidad de una función pública esencial para la administración de justicia y la ciudadanía”.