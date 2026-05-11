Fuerte sismo sacudió a la zona central del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 13:14 horas de este lunes 11 de mayo en la región de Coquimbo.

Un fuerte sismo de 4,7 sacudió este lunes 11 de mayo a la zona centro norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:14 horas y se localizó a 14 kilómetros al noroeste de Mina Los Pelambres.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 4 kilómetros.