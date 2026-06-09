Fuerte sismo remece a la zona centro norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo una mediana intensidad y tuvo origen a 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui.
Un sismo de 4,2 sacudió a la zona centro norte del país, específicamente en la región de Coquimbo.
De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:20 horas de este martes 9 de junio.
El temblor se registró a 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui, provincia de Limarí, en la región de Coquimbo.
El organismo reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 17 kilómetros.
Hora Local: 2026/06/09 17:20:12, mag: 4.2, Lat: -30.73, Lon: -71.37, Prof: 46.68, Loc : 14.88 km al NO de Punitaqui
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) June 9, 2026