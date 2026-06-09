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Fuerte sismo remece a la zona centro norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo una mediana intensidad y tuvo origen a 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Un sismo de 4,2 sacudió a la zona centro norte del país, específicamente en la región de Coquimbo. 

De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:20 horas de este martes 9 de junio.

El temblor se registró a 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui, provincia de Limarí, en la región de Coquimbo.

El organismo reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 17 kilómetros.

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