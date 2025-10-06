Fueron sorprendidos besándose: Asistente social es despedida tras involucrarse con reo en el Penal Biobío - Chilevisión

La mujer pertenecía a la empresa Sodexo, donde una vez descubierta la situación se decidió de inmediato su salida.

Una asistente social del penal Biobío fue despedida luego de ser sorprendida besándose con un reo durante una entrevista que se había agendado entre la profesional y el sujeto.

La mujer pertenecía a la empresa Sodexo, donde una vez descubierta la situación se decidió de inmediato su salida.

Este hecho ocurrió el pasado viernes, cuando la asistente social citó para una evaluación a un interno del módulo 55. Cuando ambos ya estaban en la oficina, una plancha de madera fue puesta en la ventana, situación que alertó al gendarme.

Radio Bío Bío indicó que no era la primera vez que esto ocurría, por esta razón se procedió a una fiscalización y se sorprendió a ambos cuando se besaban.

Por último, el citado medio agregó que en menos de dos años, tres profesionales habrían sido desvinculadas por involucrarse con reos; en al menos uno de los casos el interno enfrentaba cargos por narcotráfico, donde incluso le habría regalado a la funcionaria un automóvil.