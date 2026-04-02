Fue en plena vía pública: Seremi advierte sobre robo de un densímetro nuclear y su material radiactivo en La Cisterna

Se informó que se trata de un aparato peligroso y que si es manipulado de manera incorrecta puede provocar lesiones.

Este jueves y a través de sus redes sociales, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana informó de un peligroso robo.

Desde la vía pública en la comuna de La Cisterna se robó un densímetro nuclear, el cual es un aparato peligroso si es manipulado de manera incorrecta.

“Los densímetros nucleares no pueden ser manipulados por personas no capacitadas para ello. Si estos son abiertos o violentados puede quedar expuesto su material radiactivo“, se informó.

Se agregó que esto podría provocar lesiones a quien lo manipule. Además, su transporte o mantenimiento, sin autorización de la Seremi de Salud RM, es sancionado.





Comunicado de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana