Fue condenado en Temuco un hombre que violó por años a su propia hija y la dejó embarazada - Chilevisión

Un hombre fue condenado por reiterados abusos sexuales contra su propia hija. El sujeto cometió los delitos por 10 años, donde incluso la víctima terminó embarazada.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lo condenó a cumplir una pena de 20 años de presidio como autor de los delitos de abuso sexual infantil, violación de mayor de 14 años y violación infantil.

Donde los dos primeros son en carácter de reiterados, los cuales ocurrieron entre el 2014 y 2024 en diferentes domicilios de la región de La Araucanía.

Radio Biobío señaló que en la acusación el Ministerio Público no reveló la identidad del condenado para proteger a la víctima, que es su propia hija.

El hombre amenazaba a la menor con matar a su madre y abusar de su hermana pequeña si no accedía a sus peticiones, donde debido a los reiterados abusos la víctima quedó embarazada y dio a luz en 2024.

Por último, se comunicó que el fallo establece que los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, el condenado deberá informar a Carabineros cada tres meses su domicilio y tiene prohibición, una vez cumplida la pena, de acercarse a la víctima.