Fiscalía pidió prisión preventiva contra Daniel Jadue: Formalización continuará este jueves - Chilevisión

Tras exponer los delitos por los cuales se investiga al alcalde de Recoleta en el marco del caso "Farmacias Populares", el fiscal Xavier Armendáriz, solicitó la prisión preventiva.

Tras casi 4 horas de audiencia, este miércoles la Fiscalía, representada por el fiscal jefe Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, solicitó la prisión preventiva en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco de la formalización por el caso "Farmacias Populares".

Este miércoles, a las 9: 00 am estaba pactado el inicio de la formalización, sin embargo, la audiencia en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago comenzó con casi dos horas de retraso.

Cabe mencionar que a Jadue se le imputan los delitos de fraude al fisco, cohecho, estafa y administración desleal, esto mientras ejercía como presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP).

Durante la audiencia, el fiscal Xavier Armendáriz, enumeró y se refirió a todos los ilícitos por los cuales se investiga al edil, para luego solicitar su prisión preventiva.

Pasadas las 16:00 horas, se dio por finalizada la audiencia, que continuará este jueves por la mañana, aunque no hay claridad que pueda terminar durante esa misma jornada, ya que se podría incluso extenderse hasta el viernes.

Aparte de Jadue, también son investigados y forman parte de la formalización José Matías Muñoz Becerra, Raúl Daniel Moraga Lagarrigue, María Eugenia Chadwick Sendra, Eduardo Sendra Arratia, Álvaro Javier Castro Robles, Patricio Esteban Zavala Espinoza y María Constanza Matus Pérez.

Daniel Jadue durante la formalización: “ M e siento aún más tranquilo”

Durante un receso de la audiencia de formalización, Daniel Jadue utilizó sus redes sociales para referirse a la misma, y señaló que se siente aún más tranquilo luego de exposición de la Fiscalía, ya que "no hay ningún peso ilícito en mis bolsillos", escribió.

Luego de la exposición de la Fiscalía me siento aún más tranquilo, puesto que se ratifica que no hay ningún peso ilícito en mis bolsillos, sólo suposiciones. Hemos actuado de buena fe y lo demostraremos en lo que sigue. Aprovecho de agradecer todo el apoyo y cariño en la mañana! — Daniel Jadue (@danieljadue) May 29, 2024

Formalización de Daniel Jadue