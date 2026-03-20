20/ 03/ 2026 22:46

Fiscalía investigará agresión a Martín de los Santos: Revelan video inédito de la golpiza

Este viernes se desarrolló una audiencia clave solicitada por la defensa de Martín de Los Santos, acusado de golpear violentamente a un conserje en Vitacura. El tribunal resolvió investigar una agresión que afectó al imputado tras ser formalizado por las lesiones que le provocó al conserje. Todo esto el 17 de mayo de 2025, previo a que viajara a Brasil, donde actualmente está detenido. Hoy se dieron a conocer las imágenes que muestran el momento exacto de la golpiza.