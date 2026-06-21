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Incendio consume bodega en Santiago: Bomberos alerta “peligro de derrumbe”

Personal de bomberos trabaja combatiendo la propagación de las llamas.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio al interior de una bodega ubicada en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

De acuerdo a información del Cuerpo de Bomberos de Santiago, la emergencia desarrollada en la calle Maipú e Ignacio Zuazagoitía, generó un “peligro de derrumbe de muro colindante de aproximadamente 8 metros de altura“.

Personal de bomberos trabaja combatiendo la propagación de las llamas.

En desarrollo…

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