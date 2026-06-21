Incendio consume bodega en Santiago: Bomberos alerta “peligro de derrumbe”

Personal de bomberos trabaja combatiendo la propagación de las llamas.

Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio al interior de una bodega ubicada en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

De acuerdo a información del Cuerpo de Bomberos de Santiago, la emergencia desarrollada en la calle Maipú e Ignacio Zuazagoitía, generó un “peligro de derrumbe de muro colindante de aproximadamente 8 metros de altura“.

Personal de bomberos trabaja combatiendo la propagación de las llamas.

🔴 AHORA: imagen con la labor del Cuerpo de Bomberos de Santiago ante #Incendio, declarado en bodega de calle Maipú e Ignacio Zuazagoitía, en la comuna de #Santiago. Hay peligro de derrumbe de muro colindante de aproximadamente 8 metros de altura.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/vUncMRMcL0 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) June 21, 2026

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