Casa de Salvador Allende: Fiscalía decide no perseverar en indagación por la fallida compraventa - Chilevisión

El órgano persecutor señaló, a través de un comunicado, que "no se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación".

La Fiscalía Regional de Coquimbo resolvió este lunes comunicar al 7° Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la causa por la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en calle Guardia Vieja, Providencia.

La información fue anunciada mediante un comunicado donde señalaron que, en la investigación por presunto tráfico de influencias y fraude al fisco, "no se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados".

Para argumentar la medida, también detallaron las acciones ejecutadas los últimos meses, tales como "la toma de 42 declaraciones en calidad de testigos a funcionarios de Presidencia, Ministerios de las Culturas, Secretaría General de la Presidencia y Contraloría".

Otras de las diligencias incluyeron las órdenes a la Policía de Investigaciones (PDI) de investigar posibles elementos que comprueben hechos y partícipes y solicitudes específicas de diligencias.

Junto a lo anterior, se emitieron 15 instrucciones particulares a la misma policía para determinar domicilios de imputados y requerir información sobre transferencias entre la Fundación Salvador Allende y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Junto con todo lo anterior, también se realizó la petición de diligencias a la PDI y sumario administrativo de la Contraloría, requerimientos informativos a diversos ministerios sobre sumarios y la realización de 32 diligencias solicitadas por las partes querellantes y defensas.

Decisión se oficializará en audiencia pública

Por último, detalló Fiscalía, se realizaron solicitudes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el 26 de febrero de 2025 sobre incautación de teléfonos celulares, incautación y análisis de correos electrónicos y de información contenida en almacenamientos físico y virtuales.

Así como la revisión y extracción digital forense y entrada y registro de los domicilios de los investigados, las cuales con fecha 27 de febrero pasado no fueron autorizadas por el Tribunal.

“La comunicación de la decisión de no perseverar se efectuará en audiencia pública ante el Séptimo Juzgado de Garantía, cuya fecha y hora se encuentran pendientes”, cerraron en la misiva.