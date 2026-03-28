Fijan fecha de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León

La fiscal metropolitana Oriente Lorena Parra indicó que al exparlamentario se le imputarán los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

La Fiscalía Metropolitana Oriente concretó el ingreso de la solicitud de formalización en contra del exdiputado, Joaquín Lavín León.

Ahí, la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, expuso que al exparlamentario se le imputarán varios delitos: Fraude al fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

Tras esto, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia para el próximo lunes 4 de mayo a las 09:00 horas.





La causa a Lavín León nace durante la investigación contra Cathy Barriga

La solicitud de formalización se da luego de que la Corte Suprema ratificara y acogiera la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía en contra de Joaquín Lavín León.

La fiscal Parra indicó que la causa nace en el contexto del fraude al fisco investigado en contra de la exalcaldesa de Maipú y esposa de Lavín, Cathy Barriga.

“En esa investigación se dieron cuenta de diversos antecedentes en las cuales estaba involucrado el exdiputado Joaquín Lavín León. Por ello se separó la investigación y se comenzó a realizar una nueva, en la cual a raíz de diversos antecedentes se pudo constatar otros delitos“, agregó.