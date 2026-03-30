Fatal accidente en Carretera de la Fruta: Dos mujeres mueren y tránsito se encuentra totalmente interrumpido

El choque ocurrió en Antenas de Longovilo, kilómetro 89, donde las víctimas fallecieron luego del fuerte impacto entre dos camiones de alto tonelaje y un vehículo menor.

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 66 del sector de San Pedro, comuna de Melipilla, donde el tránsito se encuentra totalmente interrumpido.

Específicamente, el choque ocurrió en Antenas de Longovilo, en la carretera de La Fruta, kilómetro 89, donde lamentablemente dos mujeres fallecieron luego del fuerte impacto entre dos camiones de alto tonelaje y un vehículo menor.





De acuerdo a información preliminar, había un camión de transportes detenido y detrás estaba un auto particular, el cual fue chocado por un tercer camión. Esta colisión provocó la muerte de las víctimas, quienes viajaban en el vehículo menor.

De acuerdo a lo informado por la por Municipalidad de San Pedro de Melipilla, se espera que a las 20:00 horas la carretera vuelva a estar operativa.