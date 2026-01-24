 Familia confirma muerte de José Ignacio Rodríguez, joven con autismo que estuvo desaparecido en Ñuble - Chilevisión
24/01/2026 18:04

Familia confirma muerte de José Ignacio Rodríguez, joven con autismo que estuvo desaparecido en Ñuble

Tras pasar más de 17 días desaparecido, en las últimas horas cercanos a José Ignacio confirmaron el hallazgo de su cuerpo y dedicaron sentidas palabras de despedida.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, se confirmó la muerte de José Ignacio Rodríguez Pulgar, joven de 28 años con autismo no verbal que desaparecido desde el día 8 de enero en la comuna de El Carmen, Región de Ñuble.

El deceso fue confirmado por su propia hermana a través de redes sociales, luego de que en las últimas horas la Fiscalía notificara el hallazgo de un cuerpo durante el operativo de búsqueda.

Si bien la causa de su muerte aún es materia de investigación del Servicio Médico Legal (SML), los primeros antecedentes indican que su cuerpo fue encontrado en el sector rural de Maipo Bajo a 800 metros de la vivienda donde José Ignacio se encontraba de visita junto a su familia al momento de su desaparición.

A 17 días de su desaparición: Hermana confirma muerte de José Ignacio Rodríguez 

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Natacha Pulgar, hermana de José, confirmó su muerte con un emotivo mensaje y una fotografía de ambos. 

"Con profundo dolor, pero también con el corazón lleno de gratitud, queremos comunicar que encontramos a mi hermanito José Ignacio Rodríguez Pulgar. Lamentablemente hoy se encuentra en otro plano".

Asimismo, desde la Asociación ASPAUT a la cual José pertenció por 23 años, también comunicaron su muerte con sentidas palabras. 

"José Ignacio no solo perteneció a ASPAUT, sino que fue parte de nuestra historia, de nuestro caminar y de nuestra comunidad. Su presencia dejó huella en muchas personas que hoy lo recuerdan con cariño".

