Falló inédito: Condenan a dos hermanas chilenas en primer caso de lavado por especies sustraídas en EEUU

Según estableció Fiscalía, el envío de las especies era realizado por un grupo de sujetos que fue detenido en el estado de Pennsylvania, tras efectuar una serie de robos a residencias.

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago hizo historia al realizar la primera condena por lavado de activos obtenida en el país para quienes recibieron dinero y especies robadas en el extranjero y, además, constituyeron una empresa “de pantalla”.

Se trata de dos mujeres receptadoras de especies sustraídas por lanzas internacionales en Estados Unidos quienes fueron condenadas como autoras del delito consumado de lavado de activos.

Ambas son hermanas y recibieron una pena de tres años y un día presidio menor en su grado máximo, además de la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos.

Dicha inhabilitación será efectiva durante el tiempo de la condena y, además, tendrán que pagar una multa de 100 UTM, es decir, $7.150.600.





Así internaban las especies robadas al país

Durante la investigación, efectuada con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, se logró acreditar que Geraldine y Bárbara Sepúlveda recibían dinero proveniente de un lanza internacional, quien también era su hermano.

Se trata de Jorge Sepúlveda, líder del grupo de lanzas que cometía robos en residencias norteamericanas, quien otorgó USD 10.000 ($8.965.600) a Geraldine y USD 7.500 a Bárbara ($6.724.200), según acreditó el tribunal.

El envío de las especies era realizado por un grupo de sujetos quienes fueron detenidos en el estado de Pennsylvania, tras efectuar una serie de robos a residencias, e internaban las especies -especialmente dinero y joyas- al territorio nacional vía encomiendas.

Finalmente, el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, quien encabezó la investigación, aclaró que el hermano de las condenadas se encuentra detenido en Estados Unidos, junto con el resto de la banda.