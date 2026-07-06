ExSeremi se vistió de carabinero: Preocupa acceso de civiles a uniformes policiales

Se cuestiona lo vulnerable que es el sistema que provee de uniformes oficiales a los funcionarios policiales.

El episodio protagonizado por el exseremi de salud, Matías Letelier Muñoz, quien fue sorprendido vistiendo ropa de carabinero y realizando fiscalizaciones vehiculares, reabrió un antiguo debate sobre la ropa de los uniformados.

Se cuestiona lo vulnerable que es el sistema que provee de uniformes oficiales a los funcionarios policiales, vestimentas que pueden caer en manos de civiles para un mal uso.