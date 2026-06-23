Exministro sorprendió al publicar foto actual con Camilo Escalona: “Pronto recuperará sus energías”

A través de sus redes sociales, Sergio Bitar compartió una imagen en la que aparece tomando la mano del histórico dirigente socialista, quien enfrenta un agresivo cáncer.

El exministro Sergio Bitar (PPD) compartió una emotiva fotografía junto a Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS), sorprendiendo al mostrar el actual estado de salud del exparlamentario, quien enfrenta un agresivo cáncer de próstata.

A través de sus redes sociales, Bitar publicó una imagen en la que aparece tomando la mano de Escalona, quien se encuentra recostado en una cama durante su tratamiento médico. Junto a la fotografía, le dedicó un sentido mensaje de apoyo y amistad.

“ Me alegra saber que mi amigo Camilo Escalona pronto recuperará sus energías y la salud. Hemos compartido tiempos esenciales de nuestras vidas, como presidentes del PS y el PPD. Lo aprecio por su integridad personal, su compromiso con Chile y su seriedad política”, escribió.

La publicación generó múltiples reacciones de respaldo hacia el exsenador socialista, quien en abril de este año confirmó públicamente que padece un agresivo cáncer a la próstata.

Me alegra saber que mi amigo Camilo Escalona pronto recuperará sus energías y la salud. Hemos compartido tiempos esenciales de nuestras vidas, como presidentes del PS y el PPD. Lo aprecio por su integridad personal, su compromiso con Chile y su seriedad política. pic.twitter.com/Uipd7Un2m6 — Sergio Bitar (@sergiobitar) June 23, 2026

“Toda la fuerza para una pronta mejoría de Camilo Escalona”, “espero de corazón que se mejore y siga aportando a la política chilena” y “cómo deseo de que Dios te regale una yapita de unos añitos!”, son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

La reciente reaparición de Camilo Escalona

La imagen difundida por Sergio Bitar llega pocos días después de que Escalona reapareciera públicamente a través de un video compartido en sus redes sociales el pasado 18 de junio.

En aquella oportunidad, el expresidente del Senado agradeció los numerosos saludos que recibió por su cumpleaños número 71, celebrado el lunes de esa semana, y aprovechó de enviar un mensaje de unidad a los militantes socialistas y a quienes han seguido de cerca su proceso de recuperación.

“Los innumerables mensajes de apoyo son una muestra de unidad, de hermandad, de fraternidad”, expresó.

Asimismo, reflexionó sobre la importancia de la solidaridad en tiempos complejos.

“El valor más importante que tenemos en medio de las dificultades que atravesamos es el de constituir una sólida hermandad con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa, más digna, más igualitaria”, señaló en el registro.