EXCLUSIVO | Alcalde Tamayo cuestiona gestión del Gobierno por gas gratis: “No nos ha llegado ni siquiera un correo o un Whatsapp”

Tamayo, que cursa su tercer periodo al mando del municipio de Cerro Navia, analizó el impacto y alcance que podrían tener las medidas anunciadas por el presidente Kast como parte de su plan “Reconstrucción Nacional”.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (PC), conversó con CHV Noticias respecto al impacto que podría tener en las municipalidades del país el denominado plan “Reconstrucción Nacional” que enviará este miércoles el presidente José Antonio Kast al Congreso.

Rebaja de impuestos a empresas y eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores son dos de las medidas que, a días de su presentación oficial, ya han generado debate entre parlamentarios.

En la antesala, desde la oposición defienden que esta “ley miscelánea” se trata de una “reforma tributaria encubierta” y que no apunta a beneficiar al ciudadano común.

“Creemos que es una situación muy poco ventajosa para nuestro país beneficiar a las empresas más ricas de Chile“, declaró Tamayo, quien también cuestionó la implementación de algunas ayudas sociales anunciadas por el ejecutivo.





Alcalde Tamayo por eliminación de contribuciones: “Hoy día casi nadie paga contribuciones”

Tamayo, que actualmente cumple su tercer periodo en Cerro Navia, una de las comunas con mayor precariedad social de la Región Metropolitana, cuestionó el alcance que pueda tener la eliminación de contribuciones en el grueso de la población.

—Hoy día casi nadie paga contribuciones. En Cerro Navia, aquellos que pagamos somos muy pocos. Son casos muy excepcionales. Los que sí pagan son las viviendas de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.

¿Cómo le vamos a eliminar las contribuciones a Angelini, a Matte y a Luksic? Personas con fortunas gigantes, decirles “no, ustedes no paguen contribuciones porque son mayores de 65“.

En la misma línea, el titulado de Kinesiología en la Universidad de Chile abordó el impacto que ha tenido el alza de los combustibles y cuestionó la implementación de las ayudas anunciadas por el ejecutivo.

—El alza de los combustibles también fue traspasada a los municipios. Nosotros tenemos que hacer aparecer $400 millones para poder llegar a fin de año. Entonces, mi discusión hoy día es: ¿qué programa dejo de hacer?

Ustedes escucharon el tema del gas. Llegan vecinas con el carrito de la feria a buscar su cilindro y no nos ha llegado ni siquiera un correo o un WhatsApp para saber cómo se va a hacer. No nos han dicho nada.