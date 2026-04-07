Evacuan sector de Providencia por artefacto sospechoso: Tránsito suspendido

El tránsito debió ser suspendido en la Avenida Andrés Bello, en ambos sentidos, debido a esta alerta.

Un artefacto sospechoso levantó un operativo de evacuación en un sector de Providencia, región Metropolitana, debido a un aviso de bomba.

La emergencia está en desarrollo en el la Avenida Andrés Bello, entre Nueva de León y Suecia, perímetro que se encuentra cerrado para el tránsito.

Personal del GOPE de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar debido a la presencia de un artefacto sospechoso al exterior del consulado de Colmbia.

En paralelo, se dio inicio con la evacuación de dos torres que fueron evacuadas en su totalidad y en completo orden.

En paralelo se informó que el tránsito suspendido en la Avenida Andrés Bello en ambos sentidos entre Ricardo Lyon y Suecia.