Joven tenista chileno fue apuñalado en encerrona en Providencia: Hay 3 detenidos tras persecución

Diego Ortiz Gamonal fue abordado en la esquina de Pocuro con Ricardo Lyon y recibió al menos cuatro puñaladas. Fue trasladado a la Clínica Santa María y hoy recibió el alta médica.

El tenista nacional Diego Ortiz Gamonal, actual 1.766° del mundo en el ranking ATP, fue víctima de un violento asalto la noche de este miércoles en la comuna de Providencia, en la esquina de Avenida Pocuro con Ricardo Lyon.

La encerrona ocurrió cuando el deportista de 22 años esperaba el cambio de luz en un semáforo a bordo de su vehículo, momento en que fue interceptado por una camioneta de color blanco.

Fue en ese instante en que un grupo de delincuentes bajó desde el automóvil y lo apuñalaron en cuatro oportunidades por la espalda con el objetivo de sustraer su vehículo.

“Luego se realizó un seguimiento controlado con apoyo de la Prefectura Aérea que culminó en Puente Alto, con la detención de dos sujetos”, explicó la teniente Satka Hernández, de la Sección SEBV de Carabineros.





Estos fueron un adulto y un adolescente de 15 años, quienes huían en el vehículo sustraído, además de una mujer que los trasladaba al momento del ilícito. Uno de ellos tiene antecedentes por hurto, amenaza a carabinero y receptación

Tras el ataque, Ortiz resultó con heridas menos graves y fue trasladado de urgencia hasta la Clínica Santa María. Fue dado de alta esta madrugada y pudo asistir a reconocer a los detenidos por el operativo de Carabineros.

Tío del tenista entregó detalles del ataque

“Gracias a Dios no fueron cuchilladas tan profundas. Fueron cuatro, dos en el hombro derecho, una bajo en el omóplato derecho y otra en la zona media del costado izquierdo de su espalda”, dijo a ADN el extenista Hermes Gamonal, tío de Diego.

“Le pusieron muchos puntos, pero es zurdo. Estaba contento por ese lado, pero muy asustado igual, con la adrenalina a full”, explicó. “Pudo haber sido duro, muy grave, la sacó muy barata. Me dejó tranquilo verlo con buena cara, pero tiene que descansar”.

“No le va a afectar en lo físico, pero sí creo que en lo psicológico. Tiene que guardar reposo varios días para que los puntos cicatricen, debe tener paciencia, es parte de”, cerró