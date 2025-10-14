 Estuvo embarazada: Inició juicio contra padres acusados de violación a su hija de 12 años en Chillán - Chilevisión
14/10/2025 12:27

Estuvo embarazada: Inició juicio contra padres acusados de violación a su hija de 12 años en Chillán

El Ministerio Público acusa al padre de violación reiterada, a la madre de facilitación y encubrimiento, y al cuñado de agresiones sexuales. La víctima murió tras caer desde un quinto piso de un hospital en Chillán.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Este lunes se realizó la primera de diez jornadas del juicio oral contra unos padres que están acusados de cometer violaciones reiteradas en contra de su hija, una niña de 12 años que murió en 2023 al caer desde un quinto piso del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.

En la causa también figura como imputado el tío de la víctima, quien es hermano de la madre. Estas tres personas habrían realizado dichas vejaciones en el domicilio familiar de Bulnes y en el hogar del cuñado entre los años 2021 y 2023.

El Ministerio Público acusa al padre de violación reiterada, a la madre de facilitación y encubrimiento, y al cuñado de agresiones sexuales cuando la menor estaba bajo su supuesto cuidado.

Tras un año de investigación el fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, está pidiendo penas de presidio perpetuo calificado en contra de los padres de la niña y de presidio perpetuo simple para el cuñado.

Además, los progenitores están acusados de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, delito por el que Fiscalía pide otros 540 días de presidio. El padre además enfrenta otra acusación por desacato, por la que arriesga sumar otros 5 años de presidio.

Fiscal detalló cómo actuaban los padres y cuñado

El persecutor explicó en esta primera audiencia que, "en el caso del padre, este violaba a su hija de forma reiterada, mientras que la madre, previamente concertada con él, facilitaba la ocurrencia de este delito".

Junto con ello, Hermosilla estableció que la madre emplaba tácticas para desacreditar los abusos con la pequeña. "Manipulaba a la víctima negándole la ocurrencia de las agresiones sexuales", dijo, según consignó Ñuble Digital.

Además, ella se quedaba a presenciar los hechos y facilitaba que estos ocurrieran, sin impedirlo. El tío, por su parte, abusaba a la niña cuando se encontraba bajo su cuidado, junto a su pareja y hermana de la víctima

Los brutales últimos meses de la víctima

Producto de estos brutales abusos la niña presentó un embarazo de seis semanas, el cual fue interrumpido conforme a la Ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Posteriormente, el Juzgado de Familia de Bulnes ordenó su internación en el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán como medida de protección. Además se encontraba bajo la custodia de Mejor Niñez.

La menor murió el 26 de julio de 2023 tras caer desde el quinto piso del recinto. El accidente fue atribuido a las omisiones del equipo médico y de enfermería de la Unidad de Pediatría, donde cinco funcionarios fueron formalizados por cuasidelito de homicidio, según Radio Bío-Bío.

“Actuaron con negligencia, omitiendo medidas preventivas básicas cuyos cargos y reglamentos les imponían, a pesar de contar con información clínica clara y actualizada que advertía el alto riesgo de fuga de la paciente”, expuso la fiscal jefe (s) de Chillán, Nadia Espinoza.

