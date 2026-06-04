Estos son los otros 9 diputados que viajaron al extranjero en semana distrital

La controversia reactivó la idea de modificar el reglamento en el Congreso, pues en la actualidad no contempla sanciones para cuando ocurran estos casos.

Luego de la polémica desatada por el viaje al Caribe del diputado Leandro Kunstmann en semana distrital, al menos otros nueve diputados reconocieron también recientes salidas al extranjero y explicaron los motivos.

La controversia reactivó la idea de modificar el reglamento, pues en la actualidad no contempla sanciones para cuando ocurran estos casos.

Los diputados que salieron en semana distrital: