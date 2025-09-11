Estos fueron los cinco momentos más destacados del Debate Presidencial 2025 - Chilevisión

La instancia contó con la participación de los ocho aspirantes a La Moneda y estuvo marcada por el intercambio de ideas, encontrones y algún que otro lapsus.

Este miércoles 10 de septiembre, por las pantallas de Chilevisión, se llevó a cabo el primer Debate Presidencial 2025, en el que los ocho candidatos a La Moneda se vieron las caras.

La instancia estuvo marcada por el intercambio de ideas y propuestas, pero también por emplazamientos directos y acusaciones.

A continuación, revisa algunos de los momentos más destacados, curiosos y llamativos del Debate Presidencial 2025.

Parisi emplaza a Matthei: "Traicionaste al expresidente Piñera"

En la ronda de preguntas entre los candidatos, Franco Parisi exhibió fotografías del expresidente Sebastián Piñera y del dictador Augusto Pinochet para emplazar a Evelyn Matthei de "traicionera".

Tras unos segundos de silencio, Matthei replicó diciendo: "Todos los chilenos se habrán dado cuenta de que básicamente han sido puras agresiones y descalificaciones".

Luego, añadió: "Yo también creo que todos los chilenos ya conocemos que ese es el estilo del candidato Parisi. Él suele actuar así, sobre todo contra las mujeres; a las mujeres las trata especialmente mal".

Las acusaciones cruzadas entre Kast y Jara: "No te voy a permitir que me trates de mentirosa" y "No me has pedido disculpas"

Al comienzo del Debate Presidencial, Jeannette Jara emplazó a José Antonio Kast y dejó entrever que él estaba detrás de ejércitos de bots y trolls.

El abanderado de los partidos Republicano y Social Cristiano replicó: "Jeannette, tú en el Salmon Summit, donde sí asististe y después no, dijiste que yo había mentido y hasta hoy no me has pedido disculpas. Todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso".

De inmediato, la carta del oficialismo contestó que "las faltas de respeto han sido muy comunes" y sentenció: "José Antonio Kast, no te voy a permitir que me trates de mentirosa".

Artés llama "Maikol" a Harold Mayne-Nicholls y él responde: "Es mi primo"

En medio de la discusión sobre temas de seguridad, Eduardo Artés coincidió con una propuesta de recuperación de los barrios de Harold Mayne-Nicholls, a quien por error llamó por otro nombre.

"Ahí, Michael tiene razón", apuntó Artés, quien rápidamente recibió una respuesta del expresidente de la ANFP: "Michael es mi primo".

Kast reconoce que tiene un revólver

En medio de una ronda de preguntas rápidas, José Antonio Kast fue el único candidato en reconocer que tiene un arma de fuego en su casa para defensa personal.

"Sí, tengo un revólver con cinco balas, como decía Marco Enríquez-Ominami", expresó, para luego hacer un punto sobre

A renglón seguido, Kast aprovechó de hacer un punto sobre Carabineros: "Lamentablemente, la mitad tiene un revólver, la otra mitad tiene pistolas. Todos deberían tener pistolas, poder de fuego suficiente y vehículos blindados".

Kaiser propone intervención militar en Venezuela

Johannes Kaiser fue el único candidato que expresó que sí apoyaría una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela con el fin de derrocar a Nicolás Maduro.

"La única manera de sacar a Maduro del poder es a través de la fuerza, dado que se niega a retirarse por las buenas", expresó la carta del PNL.

A continuación, afirmó que Maduro "ha viciado completamente el sistema democrático, parece que a sus opositores los tortura, ha ejecutado a decenas de miles de personas, ha habido ejecuciones extrajudiciales".

