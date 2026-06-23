Están con situación migratoria regular: Encuentran a los 64 niños haitianos que figuraban como no localizados

En este contexto, se descartaron las hipótesis de delitos graves como la trata de personas o el tráfico de órganos.

Los 64 niños haitianos que figuraban como no localizados en el preinforme de la Contraloría General de la República fueron encontrados en buenas condiciones.

Así lo confirmó este martes, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

“De ellos, 63 se encuentran en Chile y una adolescente se encuentra en México. Los oficiales tomaron contacto con el padre, que está en Chile, y una videoconferencia con la madre y la niña, verificando que se encuentra bien. Es decir, con eso cerramos el ciclo que tenemos todos ubicados respecto de esta nómina acotada que estábamos verificando”, señaló Cerna.

Además, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf precisó que en su mayoría, los niños que residen en nuestro país están con su situación migratoria regular.

En este contexto, se descartaron las hipótesis de delitos graves como la trata de personas o el tráfico de órganos.