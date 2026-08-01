“Eran seis”: Familia sufrió violenta encerrona en condominio de Chicureo

El robo ocurrió a plena luz del día cuando ingresaban a su casa. Delincuentes realizaron una maniobra rápida y lograron escapar con un auto marca Mercedes-Benz.

Una familia sufrio una violenta encerrona cuando llegaban a su casa ubicada en el condominio Liray en Chicureo.

El hecho ocurrió a plena luz del día cuando un auto marca Mercedes-Benz estaba esperando a que se abriera el portón para ingresar al condominio.

En imágenes capatadas por cámaras de seguridad, justo antes que este vehículo ingresara al condominio, aparece un grupo de antisociales.





El grupo, a bordo de un auto marca Alfa Romeo de color rojo, realizó una maniobra violenta para interceptar a la familia.

Los ocupantes del vehículo lograron bajar y los delincuentes se dieron a la fuga con ambos autos.

“Entregué todo, no me tocaron un pelo, no me hicieron nada. El amigo de la vulca salió con un fierro, pero cuando cachó que eran seis locos, tampoco se pudo meter”, declaró la víctima.

Además del auto, también declaró que le sustrajeron otras pertenencias como su tarjeta y celular. “Cacharon que la joya era de baja gama, por eso es la que traía y no me la robaron”, agregó.