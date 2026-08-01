Alejandro Tabilo a la semifinal del ATP 500 de Washington: Dónde ver y a qué hora juega el chileno HOY sábado
El tenista chileno intentará hacerse un cupo en la final del ATP 500 de Washington en el último torneo de la jornada.
Este viernes Alejandro Tabilo (30°) arrasó en cuartos de final del ATP 500 de Washington tras vencer al estadounidense Ben Shelton (8°) por 4-6, 7-5, 6-4.
Con una ajustada victoria, que tardó 2 horas y 23 minutos en concretarse, el chileno logró hacerse un cupo en la semifinal del Mubadala DC Open en Estados Unidos.
Cabe destacar que la última vez que un chileno llegó a cuartos de final en un torneo de este tipo, particularmente en Washington, fue Fernando González en 2009.
Dónde ver y a qué hora juega Tabilo la semifinal del ATP 500 de Washington
El tenista nacional se enfrentará este sábado 1 de agosto al español Rafael Jodar (24°) por la semifinal del ATP 500 de Washington.
Dicho encuentro en la cancha central del William H.G. FitzGerald Tennis Center, está previsto para comenzar no antes de las 19:40 horas de Chile.
El partido Chile vs España será transmitido en vivo de manera online y por streaming, a través de Disney+ Premium.
🇺🇸ATP 500 de Washington, Cuartos de Final: 🇨🇱 Alejandro Tabilo (30) derrotó por 46 75 y 64 a 🇺🇸 Ben Shelton (8) y CLASIFICÓ A SEMIFINALES!
🎾Próximo Rival
🇪🇸 Rafael Jodar (24)
— Tenis Chile (@tenis_chile) August 1, 2026