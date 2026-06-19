“Era orgullosa”: Habla hermana de adolescente que mandó a matar a su propia madre en Loncoche

La mujer dijo comprender que podrían existir situaciones que ella desconocía al interior del hogar, aunque lamentó que la adolescente no buscara ayuda antes de tomar la decisión. “Faltó comunicación”, afirmó la familiar.

Nuevos antecedentes surgieron tras la formalización de los tres adolescentes acusados por el crimen de una mujer de 53 años en Loncoche, región de La Araucanía. Esta vez, las declaraciones de la hermana de la principal imputada marcaron la jornada, al referirse al complejo contexto familiar que habría existido antes del homicidio.

La joven, cuya hermana es investigada por el delito de parricidio, dijo comprender que podrían existir situaciones que ella desconocía al interior del hogar, aunque lamentó que la adolescente no buscara ayuda antes de tomar la decisión que hoy la mantiene en internación provisoria.

“Yo entiendo de cierta forma su dolor o lo que ella pudo haber sentido. Había tantas cosas que pudo haber hecho, como pedirme ayuda y decirme ‘hermana, me siento mal’”, señaló en un punto de prensa.

Asimismo, agregó que la “falta de comunicación” pudo haber sido un factor importante en el desenlace de los hechos. “ Mi hermanita era orgullosa , se guardó las cosas en su corazón y pensó fríamente en su momento. Pero yo no puedo decir que la culpo, porque uno no conoce la situación completa”, afirmó.

Crimen habría sido planificado

Las declaraciones surgieron luego de la audiencia de control de detención y formalización de tres adolescentes de 17 años, quienes quedaron sujetos a la medida cautelar de internación provisoria mientras se desarrolla la investigación.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía de Loncoche, la hija de la víctima habría coordinado el ataque junto a su pololo y un compañero de liceo de este último, quien sería sindicado como el autor material del homicidio.





De acuerdo con la investigación, el crimen habría sido planificado con antelación y ejecutado durante la mañana del pasado 15 de junio, aprovechando que la adolescente conocía los horarios de su madre.

La víctima fue encontrada sin vida luego de que Carabineros acudiera al domicilio tras recibir una llamada de dos de los involucrados en el caso.

El tribunal decretó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, período en el que se buscará esclarecer completamente la dinámica de los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados.