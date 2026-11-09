Encuentran sin vida a padre e hija de 6 años que cayeron a cascada en Cunco

Los hechos ocurrieron el domingo en el sector Garganta del Brujo en el río Curacalco, donde estaban siendo intensamente buscados por los equipos de emergencia.

En horas de la tarde de este lunes se confirmó la muerte del padre y su hija de 6 años que cayeron a una cascada en Cunco, región de La Araucanía.

Los hechos ocurrieron el domingo en el sector Garganta del Brujo en el río Curacalco, cuando la niña habría caído al agua. Su padre se habría lanzado intentando rescatarla.





Los antecedentes del operativo de búsqueda

Según detalló BioBioChile, Eduardo Valdebenito (32) y Antonella (6) estaban siendo intensamente buscados en ese sector, pero debido a la dificultad del terreno, hubo que suspender el operativo.

Los trabajos se retomaron este lunes y contaron con la participación del GOPE de Carabineros e incluso con el apoyo de otras regiones.