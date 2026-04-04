04/ 04/ 2026 11:29

Encuentran muerto a hombre que era buscado tras ingresar a embalse en Lo Barnechea

Esta mañana el equipo de búsqueda y rescate que trabaja en un embalse de Aguas Andinas en Lo Barnechea rescató un cuerpo que correspondería al hombre al que se le perdió el rastro este viernes por la tarde. Un extrabajador del lugar habló con CHV Noticias y afirmó: “Si habría sabido nadar, sale del agua, y si hubiera ingresado normal también sale, yo creo que debe haber ingresado curado, porque esa parte de la orilla no es para ahogarse”. Desde Aguas Andinas en tanto indicaron que la persona fallecida no trabajaba en la empresa.