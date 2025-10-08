Enap adelantó importantes alzas en combustibles: Kerosene y diésel lideran el aumento - Chilevisión

La Empresa Nacional del Petróleo reiteró en su informe que no fija los precios de los combustibles, sino que son las compañías distribuidoras quienes libremente disponen los precios al consumidor final.

Enap (Empresa Nacional del Petróleo) adelantó importantes subidas de precios por litro tanto en gasolinas como el diésel.

Cabe señalar que Enap reiteró en su informe que no fija los precios de los combustibles, sino que son las compañías distribuidoras -a quienes la estatal vende los derivados de hidrocarburos- quienes libremente disponen los precios al consumidor final.

La gasolina de 93 y 97 octanos subirá 7,6 y 4,6 pesos por litro respectivamente. Mientras que el diésel aumentará 10,3$/lt. y el kerosene (parafina) subirá 16,6$/lt.

Por su parte, el GLP (gas licuado) de uso vehicular será el único que tendrá una caída en su precio, (-3,4$/lt.).

Estos cambios se harán efectivos desde este jueves 9 de octubre y para conocer nuevos cambios habrá que esperar hasta el miércoles 29.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

A partir del 09 de octubre: Cambios en los precios de combustibles