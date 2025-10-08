 Enap adelantó importantes alzas en combustibles: Kerosene y diésel lideran el aumento - Chilevisión
Minuto a minuto
Enap adelantó importantes alzas en combustibles: Kerosene y diésel lideran el aumento “Te sedaban y te llevaban a otro lugar”: Paciente de clínica estética clausurada relató modus operandi Motel de Quintero debe pagar $40 millones a joven que fue mordido por tres perros cuando abandonaba el recinto Conductor ebrio que provocó accidente con cuatro víctimas fatales quedó en prisión preventiva Caso Mauricio Ortega: Las claves del informe de Gendarmería en contra de liberar al agresor de Nabila Rifo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/10/2025 19:17

Enap adelantó importantes alzas en combustibles: Kerosene y diésel lideran el aumento

La Empresa Nacional del Petróleo reiteró en su informe que no fija los precios de los combustibles, sino que son las compañías distribuidoras quienes libremente disponen los precios al consumidor final.

Enap (Empresa Nacional del Petróleo) adelantó importantes subidas de precios por litro tanto en gasolinas como el diésel. 

Cabe señalar que Enap reiteró en su informe que no fija los precios de los combustibles, sino que son las compañías distribuidoras -a quienes la estatal vende los derivados de hidrocarburos- quienes libremente disponen los precios al consumidor final.

La gasolina de 93 y 97 octanos subirá 7,6 y 4,6 pesos por litro respectivamente. Mientras que el diésel aumentará 10,3$/lt. y el kerosene (parafina) subirá 16,6$/lt. 

Por su parte, el GLP (gas licuado) de uso vehicular será el único que tendrá una caída en su precio, (-3,4$/lt.). 

Estos cambios se harán efectivos desde este jueves 9 de octubre y para conocer nuevos cambios habrá que esperar hasta el miércoles 29.

A partir del 09 de octubre: Cambios en los precios de combustibles 

  • Gasolina de 93: +7,6$/lt.
  • Gasolina de 97: +4,6$/lt.
  • Kerosene (parafina): +16,6$/lt.
  • Diésel: +10,3$/lt.
  • GLP Vehicular: -3,4$/lt.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores pueden aumentar su pensión: Revisa el único requisito para recibir casi $100 mil extra

Lo último

Lo más visto

“Vaya locura...”: Popular youtuber español quedó impactado con Tiny Desk de 31 Minutos

ShaunTrack, un reconocido youtuber y músico español que acostumbra a reaccionar a artistas de todo el mundo, se mostró sorprendido tras escuchar por primera vez a la banda de títeres nacional.

08/10/2025

Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja

Paola Flores fue hallada sin vida en la casa de su conviviente a fines de septiembre. Familiares y organizaciones feministas dudan de la versión de su pareja, quien atribuyó el deceso a una supuesta sobredosis.

08/10/2025

Mane Swett reaparece tras duro revés por su hijo: Belén Soto le envió emotivo mensaje de apoyo

La actriz compartió un emotivo mensaje escrito por sus fans, luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la custodia de su hijo.

08/10/2025

“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

08/10/2025