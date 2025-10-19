 Elecciones 2025: Encuesta LCN pronostica empate técnico entre Kast, Matthei y Kaiser - Chilevisión
19/10/2025 09:12

Elecciones 2025: Encuesta LCN pronostica empate técnico entre Kast, Matthei y Kaiser

Con la proyección total de los datos recopilados desde enero, José Antonio Kast alcanzaría entre 19,0% y 20,2%, Evelyn Matthei un 18,0% y 20,0% y Johannes Kaiser 19,5% y 21,0%.

Publicado por Gabriela Valdés

La encuesta La Cosa Nostra (LCN) publicó su versión número 34, donde anticipa que podría producirse un empate técnico entre José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

El sondeo, realizado entre el 3 y 13 de octubre, detalló que en primer lugar se ubica Jeannette Jara con un 36%, mientras que en segundo lugar le sigue José Antonio Kast con un 20,7%.

Luego se encuentra Evelyn Matthei con un 18,3%, Johannes Kaiser con un 16,7%,, Harold Mayne-Nichols con un 4,7%, Franco Parisi con un 2,3%, Marco Enríquez-Ominami con un 0,7% y Eduardo Artés también con un 0,7%.

Encuesta LCN apunta a empate técnico entre tres candidatos

Mientras que en cuanto a la proyección total de la elección con los datos recopilados desde enero hasta la fecha, Jeannette Jara obtendría entre un 34,8% y un 37,3%.

En tanto, José Antonio Kast alcanzaría entre 19,0% y 20,2%, Evelyn Matthei un 18,0% y 20,0% y Johannes Kaiser 19,5% y 21,0%, lo cual equivaldría a un empate técnico entre los candidatos de derecha. 

La encuesta también entregó algunas conclusiones de los resultados, señalando que "Kaiser absorbe casi todo el flujo decreciente de Kast, confirmando la hipótesis de transferencia cerrada dentro del bloque ultraconservador".

Asimismo, indicó que "Matthei estabiliza, pero no concentra su capitalización en la caída de Kast (solo se va a Kaiser ese voto)".

