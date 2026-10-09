Detienen a otros dos marinos acusados de violación grupal en Rapa Nui

Todo habría tenido lugar la madrugada del sábado 3 de octubre, en medio de una fiesta al interior de un recinto naval en la isla.

Dos nuevos funcionarios de la Armada fueron detenidos durante las últimas horas, acusados de estar involucrados de una presunta violación grupal en contra de una joven en Rapa Nui y donde otros dos funcionarios ya cumple prisión preventiva.

Radio Bío Bío informó que Fiscalía no había descartado la posibilidad de otras detenciones, las que ocurrieron la noche del jueves.

Cabe señalar que ahora son cuatro los detenidos luego que los dos primeros fueran formalizados por el delito de violación, quedando con la máxima medida cautelar.

De acuerdo a los antecedentes revelados, todo habría tenido lugar la madrugada del sábado 3 de octubre, en medio de una fiesta al interior de un recinto naval de Rapa Nui, la que no contaba con autorización.

Además, el padre de la joven denunciante aseguró que su hija habría sido agredida sexualmente por al menos cuatro funcionarios de Infantería de Marina.





Comunicado de Armada

Tras la detención y prisión preventiva de los primeros detenidos, la Armada informó que se encontraba prestando la colaboración requerida por las autoridades competentes, con el objetivo de contribuir al debido esclarecimiento de lo ocurrido.

Finalmente, confirmó la desvinculación de los involucrados: “Se informa que los servidores involucrados fueron desvinculados por ser su permanencia perjudicial para el servicio”.