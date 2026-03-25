Detienen a otros 5 sujetos por crimen de Cristóbal Miranda en Año Nuevo: Revelaron sus identidades

Los imputados serían integrantes de “La Jauría del Biobío”, grupo que estaría detrás del homicidio del joven de 20 años. Todos pasaron a control de detención en calidad de autores ejecutores.

El 0S-9 de Carabineros detuvo a cinco personas, cuatro adultos y un adolescente de 17 años, en medio de la investigación por el crimen de Cristóbal Miranda en Talcahuano, región del Bío Bío, durante la noche de Año Nuevo.

Se trata de C.A.S.F (adolescente), Benjamín Folch Frield, Agustín Pezo Aguilera, León Flores Basaez y Frank Hengst Salas, quienes tendrían algún tipo de vinculación con la brutal golpiza que provocó la muerte del joven de 20 años.

La detención se concretó mediante allanamientos en San Pedro de la Paz y Concepción por orden del Juzgado de Garantía de esta última comuna. En horas de esta mañana pasaron a control de detención en calidad de autores ejecutores, según consignó Emol.





Los arrestos, a su vez, se efectuaron luego que la familia de la víctima ampliara la querella por homicidio calificado y pidiera a Fiscalía la formalización estos cinco sujetos.

Cabe recordar que Luciano Gutiérrez y Agustín Saavedra, de 19 y 20 años respectivamente, fueron formalizados en enero como coautores del delito consumado de homicidio calificado, con alevosía y premeditación. Hoy cumplen prisión preventiva.

Fue a eso de las 3:30 horas del 1 de enero cuando un grupo de sujetos agredió a Cristóbal mediante golpes de pies y puños en Espacio Marina.

Tras ser trasladado hasta la Clínica Biobío con lesiones de carácter grave y en riesgo vital, dos días después se confirmó su fallecimiento en el recinto.