Detienen a acusado de impactante ataque contra adulta mayor en Puente Alto

Desde la municipalidad anunciaron que ofrecerán “todas las herramientas con las que contamos” para apoyar a la vecina afectada.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, informó la detención de un hombre acusado de un impactante ataque contra una adulta mayor de 70 años.

La mujer se encontraba caminando en la vía pública de regreso a su hogar cuando fue abordada por un desconocido que la tiró al suelo y la golpeó con un cartel .

“Me dice ‘sácate la mascarilla’ y me empuja, porque yo uso un burrito. Había un letrero y me lo lanzó también y ahí llegaron unas personas a ayudarme”, declaró la afectada.





Según comentó el edil en su cuenta de Instagram, el caso fue visibilizado por vecinas y vecinos a través de redes sociales, lo que permitió alertar de la situación.

“Hoy, gracias a la denuncia y al trabajo realizado de las policías, existe algo de tranquilidad tras la detención del responsable“, declaró.

Para apoyar a la vecina agredida, el edil anució que “pondremos a disposición todas las herramientas con las que contamos para acompañarla y apoyarla en este difícil proceso”.

“Que cuidar a nuestros adultos mayores siga siendo una responsabilidad y un deber de todos. ¡No permitamos que estas situaciones sigan ocurriendo!”, agregó.