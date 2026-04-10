Declara rector por ataque a ministra en UACh: Pidió disculpas por dichos sobre republicanos en 2021

Egon Montecinos escribió una carta, dirigida a los líderes regionales de la colectividad, donde expresó sus disculpas por “el contenido y los dichos expresados por mi persona”, tras un antiguo video viralizado esta semana.

El rector de la Universidad Austral de Chile (UACh), Egon Montecinos, ofreció disculpas al Partido Republicanos por tildar a los militantes de la colectividad como “estúpidos” durante un podcast emitido en 2021.

El académico, en concreto, participó del programa “La crisis del encierro” en septiembre de ese año, donde también manifestó que “ojalá se caiga la lista (parlamentaria) de los republicanos”, lo que levantó críticas entre personeros del oficialismo.

“Para los republicanos si no esta la biblia de por medio, eres satánico; Si no tienes la bandera en tu casa, eres antipatriota. Váyanse a la cresta”, dice en una parte de su intervención y añadió que “son tan estúpidos que si escucharan este programa me acusarían en la universidad, ‘cómo un profesor puede decir eso'”.

Todo esto, en el marco de la agresión que sufrió el miércoles en dicha casa de estudios la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Y fue a raíz de ello que usuarios viralizaron los antiguos dichos de Montecinos.

“No hay mucha diferencia entre los dichos del rector y la violencia de estudiantes. Con este antecedente se debe investigar si el rector sabía de la convocatoria, previa a la agresión”, declaró el presidente de Republicanos, Arturo Squella.





Las disculpas del rector de la UACh

“Ya fue aclarado, le escribí una carta a los líderes regionales del Partido Republicano donde planteo lo referido a eso”, declaró este viernes al ser consultado por CHV Noticias.

La carta que entregó fue revelada por el medio The Clinic y comienza con que “por este medio me dirijo a ustedes en mi calidad de persona, como hijo de esta tierra, servidor público y defensor de la democracia y la libertad de expresión que esto conlleva”.

“El motivo de esta carta no es explicar el contexto y contenido de mis dichos, sino ofrecer una sincera disculpa a ustedes, a su partido y por extensión a la militancia, por el contenido y los dichos expresados por mi persona hacia ustedes como militantes”, manifestó.

“Es posible que esto no sea satisfactorio para ustedes, pero si estoy convencido que el espíritu de reconocer cuando me equivoco, ofrecer las disculpas cuando el caso lo amerita, pueden contribuir a cuidar y fortalecer la convivencia social y la vida en comunidad que la región y el país tanto necesitan”, sostuvo Montecinos.